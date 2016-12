Miasto movie: "Most Szpiegów"

"Most szpiegów" to jedna z ostatnich produkcji w dorobku legendarnego hollywoodzkiego reżysera - Stevena Spielberga. - Reżyser wraca do sprawdzonego stylu i zabiera widza w pełną napięcia oraz inscenizacyjnego rozmachu podróż do podzielonego murem Berlina czasów "zimnej wojny" - twierdzą organizatorzy.



Stany Zjednoczone, 1957 rok. Amerykański prawnik Donovan zostaje wyznaczony jako obrońca z urzędu dla oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego Rudolfa Abla. Mimo nieprzychylności opinii publicznej udaje mu się uchronić go przed karą śmierci. Tymczasem pojawia się informacja, że Sowieci ujęli i osądzili amerykańskiego pilota fotografującego terytorium ZSRR.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.



Program na styczeń:



4 stycznia 2017, godz. 19.00 – „Most szpiegów”, reż. Steven Spielberg, czas 141’, 2015 r.

11 stycznia 2017, godz. 19.00 – „Igła”, reż. Richard Marquand, czas 112’, 1981 r.

18 stycznia 2017, godz. 19.00 – „Szpieg”, reż. Tomas Alfredson, czas 127’, 2011 r.

25 stycznia 2017, godz. 19.00 – „Trzeci człowiek”, reż. Carol Reed, czas 104, 1949 r.