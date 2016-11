Miasto movie: "Wszystko na sprzedaż"

W czasie realizacji filmu nie zjawia się na planie aktor kreujący główną rolę. Karkołomny skok do pociągu wykonuje za niego reżyser. Ela - żona aktora i dawna miłość reżysera oraz Beata - żona reżysera i dawna miłość aktora, starają się go odnaleźć. W trakcie tych poszukiwań dociera do nich wiadomość, że zginął, wyskakując z pędzącego pociągu.



"Wszystko na sprzedaż" to jeden z najbardziej prywatnych filmów Andrzeja Wajdy. Zmarły w tym roku twórca zebrał znakomitą obsadę. W obrazie wystąplili: Beata Tyszkiewicz, Elżbieta Czyżewska, Andrzej Łapicki, Daniel Olbrychski. Każdy z aktorów wciela się w postać podobną do siebie samego, o tym samym imieniu.



- Andrzej Wajda. Mistrz, symbol, legenda – żadne z tych określeń nie odda w pełni tego kim był dla świata kina ten twórca. Zdecydowanie lepiej wypowie się na ten temat jeden z jego najważniejszych filmów – „Wszystko na sprzedaż”. Wajda, a wraz z nim jego cała ekipa filmowa, kręcąc ten obraz w 1968 roku także mierzyli się ze stratą, związaną z tragiczną śmiercią Zbigniewa Cybulskiego - piszą orgazniatorzy.



Wstęp wolny. Wydarzenie odbędzie się w Warsztatach Kultury (ul. Grodzka 5a).