Miasto movie: "Wyspa Skazańców" i "Samotny wilk McQuade"

"Wyspa Skazańców" to historia zbuntowanego osiemnastolatka, który trafia do odizolowanego na wyspie poprawczaka. Ośrodek jest rządzony przez sadystycznych opiekunów.



Z kolei "Samotny wilk McQuade" to klasyk z Chuckiem Norrisem. Gdy przestępcy zamierzający ukraść wojskowe ciężarówki pełne broni i amunicji porywają nastoletnią córkę McQuade'a, sprawa staje się dla niego osobista. Nic nie może go powstrzymać przed zemstą.



Wstęp na obie projekcje jest wolny.