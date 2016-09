Noc Horrorów w Multikinie

- Noc Horrorów to mroczna propozycja dla miłośników kina grozy: przegląd przerażających filmów, które wprowadzą widzów w tajemniczą, mrożącą krew w żyłach atmosferę i dostarczą emocji przyprawiających o dreszcze - przekonują organizatorzy. - Tej nocy spowitą mrokiem salę kinową wypełnią tajemnicze i nadprzyrodzone moce oraz budzące niepokój, czające się w każdym kącie zło.

W repertuarze znalazły się: mroczny i pobudzający wyobraźnię "The Hallow", makabryczny "Sinister 2", trzymający w napięciu "Zbaw mnie ode złego" oraz premierowy pokaz wyczekiwanej kontynuacji kultowego horroru - "Blair Witch".

Ceny biletów od 27 do 34 zł za całą noc w kinie. Rozpoczęcie o 22:00, przewidywany koniec ok. 5:00 rano.

OPISY FILMÓW:

Blair Witch

Grupa studentów przemierza lasy Black Hills w poszukiwaniu dawno zaginionej siostry jednego z nich. Korzystają z pomocy dwóch miejscowych przewodników, co jeszcze bardziej utwierdza ich w przekonaniu, że poszukiwania okażą się skuteczne. Jednak gdy zapada zmrok, a studenci docierają do głębi lasu przekonują się, że krążąca legenda o wiedźmie Blair jest prawdziwa i jeszcze bardziej przerażająca niż mogli sobie wyobrazić...

Zbaw mnie ode złego 3D

Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku Riverton, gdzie krąży legenda o seryjnym, psychopatycznym mordercy, który powróci, aby zamordować dzieci narodzone nocy, której zginął. Po kilkunastu latach w mieście zaczynają znikać ludzie i pojawiają się pytanie: czy psychopata z przeszłości odrodził się na nowo, czy może przeżył swoją śmierć? Nastoletni Adam Haller zna odpowiedź i to on musi przeciwstawić się koszmarom i potworowi, by ocalić przyjaciół.

Sinister 2

Samotna matka Courtney Collins wraz z synami Zachiem i Dylanem ukrywa się przed agresywnym mężem w domku położonym na odludziu. Gdy chłopcy znajdują w piwnicy stare amatorskie filmy, budzą się złe duchy przeszłości. Okazuje się, że nowe miejsca mające być gwarantem bezpieczeństwa i spokoju, staje się ich przekleństwem. Rozpoczyna się krwawa krucjata zła...

The Hallow

Młode małżeństwo z małym dzieckiem przeprowadza się do Irlandii, do domu położonego w środku lasu. Wkrótce odkrywają, że nie jest to przyjazne miejsce, a wokół nich zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Okazuje się, że mroczne ludowe podania, które traktowali z przymrużeniem oka mogą mieć w sobie ziarno prawdy...