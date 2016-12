"Pina" w Miasto Movie

"Pina" to hołd złożony przez Wendersa twórczości Piny Bausch i hymn na cześć jej sztuki. - Reżyser posłużył się bowiem jej ulubionym medium – tańcem. To taniec i muzyka wypełniają niemal w całości ten niezwykły, piękny i subtelny film. Słowa oraz dialogi wydają się być tu zbędne, króluje obraz i ruch. Oglądanie „Piny” to też powrót do jej najważniejszych spektakli i choreografii jak choćby „Café Müller” czy „Święto wiosny” - twierdzą organizatorzy.

Film zdobył w 2012 roku nominacje Do Oscara, BAFTY, Satelit i wielu innych prestiżowych nagród filmowych. Zdobył Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego filmu dokumentalnego.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.