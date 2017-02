"Północ, północny zachód" w Miasto movie

Roger Thornhill jest pracownikiem agencji reklamowej. Pewnego dnia mężczyzna wychodząc z pracy zostaje porwany przez szpiegów obcego wywiadu, którzy biorą go za agenta CIA. Po przesłuchaniu próbują zabić mężczyznę. Thornhillowi udaje się przeżyć, ale musi uciekać przed ścigającymi go agentami.

- Warto wrócić do obrazu Hitchcocka choćby po to, żeby zobaczyć jak formował się ten gatunek i z czego czerpią inspiracje kolejne pokolenia filmowców. Sceny jak np. ta z samolotem "polującym" na bohatera, to dziś nieśmiertelna klasyka kina - zachęcają organizatorzy.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.



Kolejne projekcje w lutym:

15 lutego 2017, godz. 19.00 – „Człowiek, który gapił się na kozy”, reż. Grant Heslov, czas 93’, 2009 r.

22 lutego 2017, godz. 19.00 – „Bardzo poszukiwany człowiek”, reż. Anton Corbijn, czas 121, 2014 r.