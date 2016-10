Weekend w Kinie Grażyna

W sobotę o godz. 16 w ramach cyklu "Kino Seniora" wyświetlony zostanie film "Moje córki krowy" w reżyserii Kingi Dębskiej. Ta doceniona produkcja przedstawia historię dwóch dojrzałych kobiet, które mimo zupełnie przeciwnych charakterów i sytuacji rodzinnych, nie potrafią znaleźć szczęścia w życiu. Choroby, a w konsekwencji utrata jednego z rodziców zmuszają je do wspólnego działania. Kobiety stopniowo zbliżają się do siebie, odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji.

W niedzielę z kolei, podobnie jak przed tygodniem, będzie można zobaczyć filmy: "Czerwony Pająk" (godz. 16) i "Kosmos" (godz. 18). Pierwsza produkcja to film, którego inspiracją jest historia Karola Kota, seryjnego mordercy działającego w Krakowie w latach 60., znanego też jako "Wampir z Krakowa". Drugi stanowi luźną adaptację powieści Witolda Gombrowicza i opowiada historię Witolda i Fuksa, którzy udają się do prywatnego pensjonatu. Jeden nie zdał egzaminów na prawie, drugi porzucił pracę u paryskiego projektanta. W zdawałoby się spokojnym miejscu dochodzi do dziwnych sytuacji.

Bilety na poszczególne seanse kosztują 10 i 12 zł.