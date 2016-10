"Winter is My Love" - święto filmów snowboardowych w Bajce

Kino Bajka (ul. Radziszewskiego 8) zaprasza na 9. edycję Festiwalu Filmów Snowboardowych "Winter is My Love". W weekend 28-29 października zorganizowany zostanie maraton filmów związanych ze sportami zimowymi.

W przerwach między filmami organizowane będą konkursy ze snowboardowymi nagrodami. - Festiwal odwiedzają filmowcy, pro-riderzy i inni ciekawi ludzie. Winter Is my Love to wieczór w kinie, gdy kończy się lato i zaczynasz myśleć o snowboardzie - zachęcają organizatorzy.

Pośród filmów, które będzie można obejrzeć w Kinie Bajka, znajdą się m.in. "Union", w którym zobaczymy jedną z najlepszych snowboardowych ekpi na świecie. Zdjęcia w rozdzielczości 4k i pełen przekrój współczesnego snowboardu; "Jerome Tanon. Eternal Beauty of Snowboarding" to z kolei obraz, w którym Jerome Tanon zarejestrował w ponad 11 tysiącach ujęć światową czołówkę snowboardu: najlepszych riderów, filmowców, ekipy przy pracy. Zarejestrowane bangery i nieudane próby, emocje, wyznania, ciekawe rozmowy, imprezy.

Festiwal Filmów Snowboardowych organizowany jest już po raz dziewiąty. W tym roku ekipa "Winter is My Love" gościła już w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Bielsku-Białej.