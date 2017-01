Beata Kozidrak ponownie w Lublinie. Koncert w CSK

Beata Kozidrak to jedna z wielkich ikon polskiej muzyki popularnej, zwyciężczyni wielu prestiżowych festiwali i zdobywczyni najważniejszych polskich muzycznych nagród. Urodziła się w 1960 roku w Lublinie i jest z naszym miastem szczególnie związana do dziś. Mimo, że z racji muzycznej kariery życie spędza na podróżach, przez wiele lat jej rodzinny dom znajdował się właśnie pod Lublinem.

Artystka, która przez długie lata związana jest z zespołem Bajm, tym razem zaproponuje autorski, solowy materiał. Organizatorzy przekonują jednak, że nie zabraknie również kultowych przebojów w zaskakujących, nowych aranżacjach.

- Exclusive Tour to wydarzenie, podczas którego każdy z gości poczuje się wyjątkowo. Zapewni to intymna atmosfera, zjawiskowa scenografia i bliski kontakt z gwiazdą. To realizacja marzeń artystki, o stworzeniu show niepowtarzalnego, do którego jak sama mówi, "inspiracje zbierała przez całe życie" - zachęcają organizatorzy.

Bilety kosztują od 90 do 250 zł – do nabycia na platformie ticketpro.pl. Bilet VIP upoważnia do wyjątkowego spotkania z artystką po koncercie.