Budniak i Bakovsky w Centrum Kultury

- Intermedium Quintet to najlepszy przykład europejskiego, świeżego podejścia do jazzu. Ze względu na międzynarodowy skład gra muzyków łączy różne tradycje i inspiracje, lecz rdzeniem muzyki jest słowiański duch i energia z rytmiką latynoską - zachęcają organizatorzy.



Formacja ma charakter międzynarodowy, grają w niej instrumentaliści z Polski, Ukrainy, Mołdawii i Kuby. Ich muzyka to nowoczesny jazz będący eklektycznym połączeniem odmiennych narodowości i inspiracji.



Bilety kosztują 15 zł.