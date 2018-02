Elektroniczne granie w CK. Koncert SG&RB

Co Gdzie Kiedy. Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza na koncert formacji SG&RB, której towarzyszyć będą: Ohyda, Prisoners by Choice, Blind Eye i Dødskamp. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 23 lutego o godz. 20.

SG&RB (Super Girl And Romantic Boys) zaczynali w Warszawie końca lat 90-tych. Ich pierwsze koncerty przypominały istne tornado: nostalgiczne brzmienia, makijaże, ekstatyczne tańce dwóch tancerzy oraz kompletnie zdezorientowana publiczność. Obecnie odcinają sie od popularnego rozrywkowego electro i stereotypowej eightiesowej stylistyki kiczu. Jak sami przyznają, ich dzisiejsze dokonania najlepiej opisuje określenie post new romantic.

Tego wieczora wystąpią również: Ohyda - produkt eksportowy lubelskiej sceny hardcore/punk; Prisoners by Choice - zespół łączy melancholię kopenhaskiej sceny punk z początku XXI wieku czy współczesnej, francuskiej sceny z drapieżnością brytyjskiej sceny oi!; Blind Eye - projekt przyjaciół znanych m.in. z Government Flu czy Knife In The Leg oraz Dødskamp – blackened crust punk z Lublina. Ich utwory zawierają depresyjne przemyślenia dotyczące przyszłości jednostki i świata.

Bilety na koncert kosztują 20 zł.