Fisz Emade Tworzywo w Teatrze Starym

Fisz Emede Tworzywo to powstały w 2002 roku zespół wykonujący szeroko pojętą muzykę hip-hopową. Formację założyli bracia Waglewscy - Piotr "Emade" i Bartosz "Fisz". W skład grupy wchodzą także gitarzysta Michał Sobolewski, klawiszowiec Mariusz Obijalski, basita Marcin Pendowski oraz DJ Eprom.



- Fisz Emade w ciągu ostatnich 15 lat wydali 10 płyt utrzymanych w bardzo różnorodnej stylistyce. Jako pierwsi na takim poziomie wprowadzili w polskim hip-hopie miękkie brzmienie i poetyckie teksty, nawiązując swego czasu do klimatów Native Tongues. Od tamtego momentu do dzisiaj bracia stale eksperymentują, starają się jednak, by wszystkie ich produkcje łączył jeden element - wysoka jakość i zaangażowanie - przekonują organizatorzy koncertu.



Najnowszy album grupy - "Drony" miał swoją premierę 21 października. W Lublinie artyści będą promować krążek.



Bilety: I - 60 zł, II - 50 zł, III - 30 zł, stojące – 15 zł