Koncert 69 Duo w DDK Węglin

69 Duo to duet Marcina Kozioła (rodowitego mieszkańca Węglina) oraz Szymona Jabłońskiego. Poznali się w Gdańskiej Akademii Muzycznej, gdzie pracują pod kierunkiem profesora Krzysztofa Olczaka oraz doktora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Koncertują i zdobywają nagrody na festiwalach i konkursach na całym świecie.

Muzyczna Podróż w czasie to cykl koncertów, w którym prezentujemy dzieła najwybitniejszych kompozytorów poszczególnych epok – od renesansu do współczesności. To oprócz koncertu rozmowa o muzyce klasycznej, stylistyce poszczególnych gatunków, tendencjach panujących w każdej z epok. Kuratorką cyklu jest Magdalena Żelazko.

Wstęp na koncert jest wolny.

Kolejne wydarzenie z cyklu odbędzie się 20 października: Liryzm słowiański /Tatiana Trojanowska i Vlasta Traczyk.