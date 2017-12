Koncert Adama Stachowiaka w bazylice dominikanów

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 28 grudnia o godz. 19.30 w Bazylice Ojców Dominikanów wystąpi Adam Stachowiak ze akustycznym koncertem.

Wydarzenie odbędzie się w ramach trwającego Festiwalu Bożego Narodzenia w Lublinie. Młody artysta zaprezentuje w Bazylice u Dominikanów piękne, świąteczne utwory.

Adam Stachowiak to młody wokalista, pianista, kompozytor i autor tekstów. Artysta stał się objawieniem siódmej edycji "The Voice of Poland", podczas której podbił serca widzów w całej Polsce.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatne.