Koncert: Autumn Delusions Tour 2016

Przez cały wrzesień wspomniane zespoły będą koncertować na terenie całego kraju. Podczas 6 koncertów odwiedzą m.in. Warszawę, Kraków i Wrocław. W Lublinie zagrają na scenie klubu Graffiti, promując swoje najnowsze albumy.

Banisher to powstała w 2005 roku w Rzeszowie formacja wykonująca technical death metal. Zespół zagrał ponad sto koncertów w Polsce i zagranicą, w tym trasy koncertowe oraz festiwale w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Norwegii, a nawet w Egipcie. 3 września grupa wydała swoją najnowszą płytę pt. "Oniric Delusions".

Grupę Redemptor założono w 2001 roku w Łomży. Założycielami zespołu są Daniel Kesler i Łukasz Sputowski (w składzie do 2005 roku). Nowym początkiem dla Redemptor było przeniesienie zespołu do Krakowa, gdzie w latach 2009-2014 powstały trzy nagrania:

demo, EP oraz drugi album "The Jugglernaut". Obecnie, zespół jest w trakcie nagrywania trzeciego, studyjnego albumu.

Shodan to deathmetalowe trio powstałe we Wrocławiu w 2013 roku. Charakterystyczny styl zespołu to unikalna hybryda Heath-metalowej brutalności z niebanalnymi, ale jednocześnie chwytliwymi melodiami. W 2015 zespół, pod okiem Arkadiusza "Malty" Malczewskiego, zarejestrował ślady na debiutancki album "Protocol of Dying".

Wejściówki kosztują 15 i 20 zł.