Koncert CHØCØLATE w Piwnicach Centrum Kultury

CHØCØLATE to pochodzący z Lublina elektroniczny projekt indie. W jego skład wchodzą: Victor Wisniowski, Marcin Pałka, Piotr Cholewiński i Krzysztof Wejman, którzy wcześniej współpracowali w ramach składu The Lipstick Monkeys.

– Ich brzmienie, pomimo gitarowego debiutanckiego singla pozostawiającego szerokie pole do interpretacji, można określić jako energiczne indie z dużym wkładem elektroniki, w którym można odnaleźć inspiracje takimi zespołami jak The 1975, Disclosure, Everything Everything – opowiadają organizatorzy koncertu.

Bilety na koncert kosztują 10 zł w przedsprzedaży i 15 zł w dniu wydarzenia.