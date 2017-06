Koncert Chwały: Zaśpiewa Natalia Kukulska

– Hasło tegorocznego koncertu to „Światło” – mówi ks. Mirosław Ładniak, dyrektor lubelskiego Koncertu Chwały. – Ktoś mógłby pomyśleć, że ma ono związek z naszą główną gwiazdą. Było to dla nas pewną inspiracją, chodzi jednak o drogowskaz, którym jest Jezus Chrystus Eucharystyczny – światło w dzisiejszym świecie, co na zakończenie koncertu zostanie podkreślone.

Pierwszy w historii tego koncertu wydarzenie zostanie zorganizowane na pl. Zamkowym. W tym roku będą dwa tematy przewodnie koncertu. – 100-lecie objawień fatimskich – stąd koncert zespół Guedelupe – zapowiada ks. Ładniak. – Druga część koncertu jest związana z chórem Gospel Rain i z Chórem dla Jezusa. W centrum tej części koncertu będzie Chrystus Eucharystyczny.

Koncert zakończy się adoracją Najświętszego Sakramentu. Arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski poprowadzi procesję.

Koncert Chwały rozpocznie się o godz. 19. Potrwa do godz. 22.30. Po nim uczestnicy koncertu są zaproszeni na specjalny pokaz fontann na placu Litewskim, który rozpocznie się o godz. 22.45. (aa)

Akcje charytatywne

Podczas czwartkowego koncertu na pl. Zamkowym pojawią się wolontariusze z puszkami, którzy będą zbierać pieniądze na rzecz Marysi. Dziewczynka ma obustronny niedosłuch i tylko dzięki kosztownej rehabilitacji będzie mogła wypowiedzieć pierwsze w swoim życiu słowa. Będą też zbierane różne monety (stare, z różnych krajów) z przeznaczeniem na działalność misyjną. – Te pieniądze przekażemy na rzecz najbiedniejszych dzieci z przedszkola w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia w Opol na Filipinach – zapowiada ks. Ładniak.