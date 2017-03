Koncert Filipa Lato w Pubie Kandeja

Ugly 10 to pięciu chłopaków z Warszawy, którzy grają rocka z pasją i duszą. Mają na koncie dwie, bardzo dobrze przyjęte EPki - "Five Ugly Songs" oraz "Adele Syndrome". Obecnie zespół pracuje nad nowym materiałem. Wokalistą zespołu jest gwiazda wieczornego koncertu w Kandei - Filip Lato. Lato był uczestnikiem finałowego etapu programu The Voice of Poland.



- Koncerty Ugly 10 to pokaz energii i rocka na naprawdę dobrym poziomie. Brzmienie zespołu oraz melodyjność kompozycji sprawiają, że tam, gdzie wracają, publika śpiewa razem z nimi - zachęcają organizatorzy.



W sobotni wieczór w Kandei wystąpi również zespół Porcelain. Jest to projekt Ann Wee - wokalistki, gitarzystki i autorki tekstów. W październiku 2015 roku wraz z towarzyszącymi muzykami rozpoczęła prace na materiałem który łączy w sobie wiele stylów, od post punka, przez cold wave aż do zdecydowanie mocniejeszych odmian muzyki rokowej.