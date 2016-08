Koncert: Kroki i Otsochodzi w Radości

Kroki to projekt zainicjowany w 2015 roku przez jednego z najoryginalniejszych polskich producentów muzycznych młodego pokolenia – Szatta. Wraz z nim zespół tworzą wrocławski wokalista Jaq Merner i gitarzysta Paweł Stachowiak. Pierwszy utwór grupy ujrzał światło dzienne pod koniec roku podczas warszawskiej edycji Sofa Sounds. O piosence „Who You Are” bardzo szybko zrobiło się głośno, a o samym zespole zaczęto mówić jako o odkryciu muzyki Indie. Twórczość grupy doskonale czerpie z doświadczenia jej poszczególnych członków – beaty Szatta, hipnotyzujący wokal Mernera i żywe kompozycje Stachowiaka tworzą niezwykłą mieszankę. Muzyka Kroków oscyluje wokół jazzu, soulu, Indie Rocka i eksperymentalnej elektroniki. Ich debiutancka płyta ma ujrzeć światło dzienne w październiku.



- Otsochodzi to jedna z największych nadziei polskiego hip-hopu i jednocześnie jego największa zagadka. Mimo młodego wieku (rocznik 1996) jego rap jest bardzo stonowany, opanowany co zdecydowanie zwiększa autentyczność. Otsochodzi omija banał szerokim łukiem jednocześnie trafnie puentując rzeczywistość, w której sie porusza. Inteligentne, przemyślane teksty łączy z bardzo przyjemnym wyluzowanym flow, co bez wątpienia wciąga słuchacza i zachęca do sprawdzenia nowych produkcji podpisanym jego nazwiskiem - piszą organizatorzy.



Tej nocy zagrają także Jedynak i Raq. Wstęp płatny. Tylko dla osób pełnoletnich.