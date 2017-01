Koncert "Made in #jazzUMCS"

Podczas koncertu usłyszymy amerykańskie i polskie jazzowe standardy oraz utwory instrumentalne, m.in. "Don't Explain" Billie Holiday, "Uciekaj moje serce" Krajewskiego i Osieckiej, "S.O.S." Wasowskiego i Przybory. Na koncercie będzie można także usłyszeć kultowy "Wichi–Tai–ToW Jima Peppera, amerykańskiego saksofonisty o indiańskich korzeniach, oraz WJust the Way You AreW Billy'ego Joela.



Opiekunem młodych wokalistów i instrumentalistów jest dr Mariusz Bogdanowicz, uznawany za jednego z najlepszych polskich kontrabasistów jazzowych, od 10 lat prowadzący zajęcia na Wydziale Artystycznym UMCS.



Udział w koncercie jest bezpłatny.