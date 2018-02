Koncert Mery Spolsky w Domu Kultury

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 9 marca o godz. 20 w Domu Kultury (Krakowskie Przedmieście 19) utalentowana muzyczna performerka - Mery Spolsky

Artystka pisze teksty, komponuje muzykę, produkuje i aranżuje piosenki, a ponadto gra na gitarze i projektuje ubrania.



Mery Spolsky zyskała popularność dzięki występom odczas FMT 2016 w Szczecinie, ubiełorocznych Targów Muzycznych CJG w Warszawie, Spring Break'u w Poznaniu, a także na United Islands of Prague, Open'erze (Alter Stage) czy Chonabibe Festival.



We wrześniu minionego roku światło dzienne ujrzał debiutancki album artystki zatytułowany "Miło Było Pana Poznać". Mery Spolsky rusza właśnie w trasę po całym kraju, podczas której zawita również do Lublina z promocją krążka.



Informacje o biletach wkrótce.