Koncert: Miejscovi w Radiu Lublin

Miejscovi to projekt duetu - Uli oraz Bartosza Mieszkuńców, którzy wcześniej założyli również zespół The Boogie Town. W skład projektu weszło również troje innych muzyków, których połączyła fascynacja muzyką polskich korzeni. Razem tworzą zupełnie nowoczesne brzmienia, w których nieustannie powraca odwołanie do tradycji - polskich oberków, mazurków czy polek.

W 2016 roku światło dzienne ujrzała płyta "Tak się nie gra", która z miejsca podbiła serca krytyków oraz słuchaczy. Teksty wszystkich utworów napisała Ula, inspirując się dawnymi przyśpiewkami spisanymi min. przez Oskara Kolberga.

Kolejne imprezy w Radiu Lublin:

11 lutego, godz. 19.00, Studio Muzyczne - koncert Warszawska Orkiestra Sentymentalna

17 lutego, godz. 19.00, Studio Muzyczne - koncert Anety Dąbskiej

24 lutego, godz. 19.00, Studio Muzyczne - koncert Ani Rusowicz