Koncert NeuOberschlesien w Lublinie

Zespół powstał w 2008 roku z inicjatywy Marcela Różanki. W 2012 roku formacja dostała się do finału "Must Be The Music", zajmując ostatecznie 2 miejsce. Rok później światło dzienne ujrzała debiutancka płyta zespołu - "Oberschlesien I".

8 lutego 2017 roku muzycy zespołu Oberschlesien podjął decyzje o zakończeniu muzycznej i koncertowej współpracy z Marcelem Różanką i Oberschlesien sp. z o.o. - Uzasadnienie tej decyzji ma głębokie podstawy i chcielibyśmy, aby pozostało naszą wewnętrzną sprawą - twierdzą artyści. Nie znaczy to jednak, że muzycy zawiesili działalność. Obecnie działają pod nazwą - NeuOberschlesien.

W marcu NeuOberschlesien rozpoczął klubową trasę koncertową. Muzycy pracują także nad albumem studyjnym, już niebawem pierwszy singiel zapowiadający wydawnictwo. Obecnie w składzie grają: Michał Stawiński - wokal, Wojtek Jasielski – gitara basowa, Łukasz Sztaba – instrumenty klawiszowe, Tomasz Andrzejewski – gitara elektryczna, Adam Jurczyński – gitara elektryczna oraz Filip Oczkowski - perkusja.

Bilety na wydarzenie kosztują 35 zł w przedsprzedaży i 45 zł w dniu koncertu.

***

Sprawdź co dzieje się w Lublinie. Pobierz aplikację CO GDZIE KIEDY ze sklepu Google Play.