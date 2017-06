Koncert Playboys w Banana Dance Club

- Playboys to prawdziwy wulkan energii! Każdy ich koncert to wielka dawka energii i muzycznego show. Nie możemy się doczekać, kiedy usłyszymy chłopaków w Banana Dance Club Lublin! - zachęcają organizatorzy.



Playboys to twórcy takich hitów jak "Lejde", "Wyśmienicie", "Fajna jest ta dziewczyna", "Nasza noc", "Myślę o Tobie".

Wstęp na koncert kosztuje 15 zł.