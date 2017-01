Koncert Stanisławy Celińskiej w Puławach

Stanisława Celińska jest wybitną polską aktorką oraz wokalistką. Urodzona w 1947 roku w Warszawie artystka, zadebiutowała na scenie w 1968 roku. Współpracowała z wieloma warszawskimi teatrami, obecnie związana jest m.in. z Teatrem Współczesnym.



Podczas koncertu w Puławach Celińska zaprezentuje materiał ze swojej płyty "Atramentowa", do której słowa piosenek przygotowali m.in Wojciech Młynarski i Muniek Staszczyk. Album ukazał się w 2015 roku i zyskał status podwójnej platyny.



- W swoich piosenkach Stanisława Celińska dotyka tematów trudnych i życiowych. Jak samo mówiła niektóre z nich dotyczą bezpośrednio jej życia, ale również życia wielu ludzi, którzy "pogubili się" w pędzie dnia codziennego, lekkomyślności i wiary w niezniszczalność - twierdzą organizatorzy.



Bilety na koncert kosztują od 60 do 65 zł. Do nabycia m.in. na platformach internetowych kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie DC.