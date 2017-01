Koncert Symfoniczny w Filharmonii

Program styczniowego koncertu zestawia obok siebie nazwiska trzech reprezentantów muzyki francuskiej. Usłyszymy: E. Sejourne – Concerto for Marimba and Strings, E. Chabrier – Espana, M. Ravel – La Valse.



Prezentowany przez Ilonę Drozd koncert na marimbę i smyczki, według czołowej kanadyjskiej perkusistki Anne-Julie Caron jest jednym z nielicznych utworów przedstawiającym marimbę w romantycznym świetle, z jej ekspresyjnymi możliwościami i zdolnością brzemienia jak fortepian



Bilety na wydarzenie kosztują od 20 do 30 zł.