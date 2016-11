The Snuff i Authority w Rider's Pub

Czeska modern-rockowa formacja The Snuff zagra koncert w lubelskim Rider's Pubie (ul. 3 Maja 9). Wydarzenie odbędzie się 18 listopada o godz. 19. The Snuff towarzyszyć będzie zespół Authority.

The Snuff to zespół założony w 2009 roku w Pradze z inicjatywy gitarzystów Tomasa Kucery i Michala Scheinera. Oecnie w składzie są również Marek Kucera, Matys Verner i Ijen Ayen. Pierwszy album formacji ujrzał światło dzienne w 2011 roku. Płyta "Requiem For Me" spotkała się z ciepłym przyjęciem krytyki. Grupa inspirowała się zespołami metalowymi z lat 80-tych i 90-tych.

Drugi album The Snuff, "Lotus", ukazał się w 2014 roku. Z powodu zaawansowania muzyki w albumie, progresywnego i nowoczesnego brzmienia opinie są ogółem dobre, a płyta ma szeroki zakres słuchaczy.

Bilety: 10 zł w przedsprzedaży i 15 w dniu koncertu.