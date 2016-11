Koncert Vader w Lublinie

Zespół Vader powstał w 1983 roku w Olsztynie z inicjatywy gitarzysty Zbigniewa "Viki" Wróblewskiego oraz Piotra "Petera" Wiwczarka. Z biegiem lat formacja zyskała status legendy oraz znaczącego źródła inspiracji dla późniejszych grup muzycznych. W swojej twórczości zespół nawiązuje między innymi do mrocznych i niesamowitych tekstów H.P. Lovecrafta.

Vader ma na swoim koncie 11 albumów studyjnych. Na przestrzeni lat grupa została uhonorowana licznymi nagrodami związanymi z granym gatunkiem, m.in. wygrywali w plebiscytach Trash'em All i Metal Hammer. Na swoim koncie mają również Fryderyka za najlepszy album roku w kategorii - metal ("Welcome to the Morbid Reich" 2012).

Bilety na koncert kosztują 50/60 zł.