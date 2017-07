Koncert zespołu The Underground Man w Teatrze Klepisko

Co Gdzie Kiedy. W niedzielę, 30 lipca o godz. 19.30 w Teatrze Klepisko (Skowieszynek pod Kazimierzem Dolnym) odbędzie się koncert zespołu The Underground Man.

The Underground Man powstał w 2014 roku. Jest to polsko-brytyjski projekt czwórki muzyków, mieszkających w Lublinie: Gafyn Davies (wokal, gitara), Dorota Turkiewicz (instrumenty klawiszowe, elektronika), Darek Hanaj (perkusja), Radek Barszcz (bas).



Muzyka zespołu to wypadkowa stylów muzycznych, z których wywodzą się członkowie grupy. Rezultatem jest mieszanka surowych dźwięków z syntezatorowymi melodiami, doprawiona mrocznymi krajobrazami, malowanymi wokalem i pulsującym rytmem.



Wstęp na wydarzenie kosztuje 10 zł. Po koncercie organiatorzy zapraszają na ognisko.