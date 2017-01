Legacy Tour w klubie Graffiti

Wystąpią:

Christ Agony - zespół z ponad 25-letnim stażem, fundament polskiej sceny metalowej. Grają black metal, który łączy w sobie diabelski jad z mrocznym romantyzmem. Ich najnowszy krążek pt. "Legacy" został okrzyknięty najlepszym materiałem Christ Agony od lat.

The Worshiper - grupa na co dzień stacjonująca w Dublinie, powróci do kraju by odegrać materiał ze swojego nowego krążka "Klechdy". Ten podwójny album wymyka się jakimkolwiek klasyfikacjom i tylko z pozoru łączy black metal z dzikim folklorem.

Ragehammer - krakowski kwartet, który debiutem "The Hammer Doctrine" porywa publikę od pierwszych sekund występu. Bezkompromisowi, hardzi, ortodoksyjni.

Bilety na imprezę kosztują 35 zł w przedsprzedaży i 45 zł w dniu koncertu.