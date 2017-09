Metallica Tribute Show

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 14 września o godz. 19 w klubie Graffiti (al. Piłsudskiego 13) odbędzie się koncert zespołu Scream Inc., który nosi oficjalnie zatwierdzone miano official Metallica tribute band. Usłyszymy najważniejsze klasyki legendarnej formacji.

Scream Inc. to kwartet z Kijowa założony w 2008 roku. Zespół osiągnął wielki sukces we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego, stając się najbardziej znaczącym tribute-band'em z Europy Wschodniej. Obecnie Scream Inc. jest w trasie po Europie.



Członkowie zespołu: Maxim Rozkrut (gitara rytmiczna i wokal), Andrei Głębokie – (perkusja), Mikhail Rubanov – (gitara prowadząca), Taras Karpenko – (gitara basowa).



- Usłyszymy wszystkie najpotężniejsze klasyki legendy thrash metalu z Los Angeles zagrane tą samą energią jaką ich idole mieli w ich wieku i z brzmieniem tak bliskim oryginałowi, jak to tylko możliwe! - zachęcają organizatorzy.



Bilety na koncert kosztują 25 i 35 zł.