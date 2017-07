Moriah Woods i Czarne Lwy z Przedmieścia na Moście Kultury

Na piątek, 7 lipca o godz. 20 zaplanowano koncert Moriah Woods i Przeciw. Moriah Woods to autorka tekstów, kompozytorka, multiinstrumentalistka. W grudniu 2013 roku ukazał się jej pierwszy album "Bring the Rain", który nagrała samodzielnie w domu. Wychowana w Colorado Amerykanka współpracuje m.in. z The Feral Trees. Z kolei Przeciw to lubelska formacja, której tradycja sięga 1994 roku. To propozycja dla miłośników dobrego, rockowego grania.

Gwiazdą sobotniego koncertu będzie z kolei zespół Czarne Lwy z Przedmieścia, czyli akustyczny wehikuł czasu zabierający słuchaczy na potańcówkę w lata 60. i 70. Zespół zagra o godz. 20. Wcześniej, bo o 16, odbędzie się koncert pt. "Piosenki z Europy".

Pozostałe atrakcje na Moście Kultury to warsztaty. Zajęcia kulinarne "Kuchnia na czerwono" zorganizowane zostaną w sobotę i niedzielę o godz. 13; warsztaty fotograficzne będą miały miejsce w sobotę o 16, z kolei Wakacyjne Warsztaty Bębniarskie przeprowadzone zostaną we wtorek, 11 lipca o godz. 16.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Program:

Piątek, 7 lipca:

- godz. 20: Moriah Woods i Przeciw

Sobota, 8 lipca:

- godz. 13: Warsztaty Kulinarne

- godz. 16: Warsztaty Fotograficzne

- godz. 16: Piosenki z Europy

- godz. 20: Czarne Lwy z Przedmieścia

Niedziela, 9 lipca:

- godz. 13: Warsztaty Kulinarne

Wtorek, 11 lipca:

- godz. 16: Warsztaty Bębniarskie