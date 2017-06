Natalia Moskal zagra w Podwórku

Natalia Moskal to zaledwie 23-letnia wokalistka i autorka tekstów pochodząca z Lublina, która szturmem podbija polską scenę muzyczną. Jej singiel "Don't u" przed kilkoma laty trafił na szczyt listy przebojów Radia Lublin. Jednak dopiero w maju tego roku światło dzienne ujrzał jej debiutancki album "Song of Myself", stworzony przy współpracy z Łukaszem Maronem, który zaaranżował i wyprodukował wszystkie utwory, a także z producentami Bartoszem i Markiem Dziedzicami.



- Tworząc płytę skupiłam się na tym, o czym chcę śpiewać. Zarówno jako wokalistka jak i początkująca tłumaczka koncentruję się na słowie - opowiada o swoim albumie artystka.



Podczas koncertu w Lublinie usłyszymy utwory Natalii Moskal z debiutanckiej płyty oraz wcześniejsze przeboje.

Na razie brak informacji o cenach biletów.