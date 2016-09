Obscura Sphinx - koncert w Graffiti

Obscure Sphinx to grupa założona w 2008 roku z inicjatywy gitarzysty Bartosza Badacza i perkusisty Mateusza "Werbla" Badacza. Obecnie w formacji występują również gitarzysta Tomasz Jońca, wokalistka Zofia Fraś, gitarzysta i wokalista Aleksander Łukomski oraz gitarzysta Michał Rejman, zespół opuścił z kolei Bartosz Badacz.

Debiutancka płyta zespołu pt. Anaesthetic Inhalation Ritual ujrzała światło dzienne w 2011 roku. Dwa lata później pojawił się drugi album grupy - Void Mother, promowany przez zespół na trasie Czarna Polska Jesień 2013. We wrześniu tego roku ukazała się trzecia płyta – Epitaphs, którą grupa będzie promować w Lublinie.

Bilety kosztują 35 zł w przedsprzedaży i 40 w dniu koncertu. Supporty: Sunnata, Sounds Like The End Of The World.