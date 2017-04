Tadeuszowi Sawickiemu, wójtowi gminy Włodawa, propozycję złożył Marek Piskalski, pomysłodawca ubiegłorocznego Discodromu w Hannie. Z jego pomocą chce zorganizować w Okunince doroczny Nadbużański Festiwal Piosenki Disco Polo.

– Rola gminy jako gospodarza ma się ograniczyć jedynie do pomocy w niektórych sprawach organizacyjnych, utrzymania czystości i rozstawienia toalet – mówi Sawicki. – Nieocenionym zyskiem dla nas będzie natomiast znakomita promocja gminy i Jeziora Białego. Jestem przekonany, że w związku z planowaną imprezą jeszcze więcej ludzi zacznie szukać Okuninki na mapie. A jak już raz do nas przyjadą, to na pewno jeszcze wrócą.

Piskalski ze swoją ekipą już przygotowują teren na Discodrom wraz z pojemnym parkingiem. Wydzierżawili go od prywatnego gospodarza. Znajduje się od strony Włodawy po lewej stronie za kościołem, naprzeciwko Willi Słoneczna. Na miejscu wisi już baner reklamujący imprezę.

– Na same gaże dla artystów przeznaczyliśmy blisko 100 tys. zł – twierdzi Piskalski. – Do tego dochodzą koszty związane z zapewnieniem wszelkich służb, których zadaniem będzie czuwanie nad bezpieczeństwem wykonawców i uczestników imprezy.

Pomysł na Discodrom w Hannie okazał się niewypałem. Najpierw wichura zwiała scenę i rozgoniła publiczność, a w drugim terminie publiczność nie dopisała.

Nadbużańskim Festiwalu Piosenki Disco Polo – Discodrom będzie największą, ale nie jedyną imprezą tegorocznego sezonu nad Jeziorem Białym. Już w najbliższą sobotę zaplanowano tam cieszący się coraz większym powodzeniem Żelazny Triathlon. Z kolej 15 lipca przyjdzie kolej na tradycyjny Weekend z Krokodylem. Jeśli chodzi o sam Discodrom, to swój udział w nim zapowiedziało 11 zespołów, w tym poza już wymienionymi także Mejk, Marcin Siegieńczuk, Quest, Keiti, czy Lachersi.

– Na tegoroczny festiwal zamierzamy zaprosić obserwatorów z Białorusi i Ukrainy – mówi pan Marek. – Liczymy na to, że im się u nas spodoba i w przyszły roku sprowadzą do Okuninki swoje zespoły. W ten sposób nasz Discodrom zyska rangę międzynarodowego festiwalu.