Phedora i Eris is My Homegirl w Chatce Żaka

Phedora to zespół założony w 2011 roku. Mimo, że nie posiadają kontraktu z profesjonalną wytwórnią, biją rekordy popularności w Internecie. Występowali u boku takich zespołów, jak Coma, Strachy na Lachy czy Luxtorpeda. - Charyzma i otwartość, jaką charakteryzują się członkowie zespołu, pozwoliła im na wytworzenie unikalnej więzi z fanami - zachęcają organizatorzy.



Z kolei Eris is My Homegirl to kapela, która zyskała popularność występem w programie Must Be The Music. Ich krążek zdaniem organizatorów był jednym z najbardziej wyczekiwanych albumów w historii polskiej muzyki. Grupa z Lublina kazała na siebie czekać aż 5 lat, przesuwając terminy wydania albumu wielokrotnie.



W Chatce Żaka oba zespoły będą promować debiutanckie albumy ("For The Most Beautiful One" Eris Is My Homegirl i "The House of Ink" Phedory) i poprawne zachowanie na koncertach - czyli prawdziwe piekło pod sceną!



Bilety kosztują 15/20 zł.