PIANO.PL - koncert w Teatrze Starym

Podczas koncertu usłyszymy utwory należące do kanonu polskiej muzyki, zaprezentowane zostaną jednak w nowych aranżacjach. Niektóre z nich są zaskakujące, pokazują nowe oblicze mniej lub bardziej znanych piosenek, inne trzymają się wierniej oryginału.



W czerwcu ubiegłego roku światło dzienne ujrzała płyta z rejestracją koncertu "Piano.pl", który odbył się w Warszawie. Obecnie Dorota Miśkiewicz jest w trasie promującej to przedsięwzięcie. Wraz z trzema pianistami reprezentującymi trzy muzyczne pokolenia oraz Atom String Quartet odwiedza polskie miasta.



- Dorota tworzy przy każdej piosence duet z jednym pianistą: Włodzimierzem Nahornym, Michałem Tokajem czy Piotrem Orzechowskim. Całości brzmienia dopełnia Atom String Quartet. To wyjątkowy repertuar w oryginalnym brzmieniu i nowych, ciekawych aranżacjach utworów, które tak dobrze znamy i kochamy - twierdzi Anna Drozd, kurator programu muzycznego w Teatrze Starym.



Występują: Dorota Miśkiewicz - śpiew, Włodzimierz Nahorny - fortepian, Michał Tokaj - fortepian, Piotr „Pianohooligan” Orzechowski - fortepian oraz Atom String Quartet.



Bilety: I - 80 zł, II - 60 zł, III – 40 zł, stojące - 15 zł.