Piotr Bukartyk w Graffiti

Piotr Bukartyk urodził się w 1964 roku w Zielonej Górze. Jest wykonawcą poezji śpiewanej. Z zespołem Sekcja, a obecnie Szałbydałci wykonuje utwory w konwencji rockowej. Muzyk ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych. W kwietniu tego roku światło dzienne ujrzała jego nowa płyta - "O zgubnym wpływie wyższych uczuć".



O swoim nowym krążku artysta mówi tak: "Mówiąc najprościej, to, co wokół nas, żenuje mnie ostatnio i zniesmacza, dlatego zdecydowałem się na płytę o tym, co w środku. Piosenki są tu na ogół dość długie, bo nigdzie mi się nie spieszy, bo co nagle to po diable, bo to rozmowa przy kawie, a nie wiec wyborczy."



Bilety na koncert kosztują 50 zł w przedsprzedaży i 60 zł w dniu wydarzenia.