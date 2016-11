Pono i FU w klubie Nadzieja

Pono to warszawski raper, współtwórca takich zespołow jak Zip Skład czy TPWC. Jego pierwszy solowy krążek pt. "Hołd" ujrzał światło dzienne w 2002 roku. Cztery lata później wydał longplay "Tak to widzę". W 2007 roku wraz z Sokołem nagrał krążek "Teraz pieniądz w cenie", płyta zyskała status złotej. Wraz z projektem TPWC wydał również płyty: "Ty prezcież wiesz co" i "To prawdziwa wolność człowieka". W lutym tego roku nagrał trzecią solową płytę: "Wizjoner".



Raper Fu zceną hip-hopową związany jest już od 13 lat. Jest członkiem między innymi legendarnego już Zip Składu, Zipery i wielu innych szanowanych w naszym kraju, a także poza jego granicami, ekip. Na swoim koncie ma aż 10 albumów. - Fu jest artystą bardzo wszechstronnym i z łatwością można to wyczuć w jego muzyce - przekonują organizatorzy.



Afterparty rozkręci DJ Deerty. Wstęp na imprezę kosztuje 10 zł.