Rebeka wystąpi w klubie Nadzieja

Rebeka powstała w 2008 roku w Poznaniu. Początkowo był to solowy projekt Iwony Skwarek, która występowała na domówkach. Dwa lata później dołączył do niej Bartek Szczęsny, producent i instrumentalista. Ich debiutancki album pt. "Hellada", nawiązujący klimatem do lat 80-tych, ujrzał światło dzienne w 2013 roku.



Krążek spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony mediów (płyta roku wg dziennikarzy Gazety Wyborczej) oraz krytyków. Duet wypełnił brakującą lukę, zarażając słuchaczy zarówno energią płynącą z improwizacji, jak i sceniczną dzikością. Takich synktetycznych projektów jest coraz mniej.



W tym roku duet wydał drugą płytę. - Album "Davos" wyważony, nieco dojrzalszy, choć wciąż atakujący znienacka minimal techno (jak w What Have I Done) albo tekstem w języku polskim - przekonują organizatorzy koncertu.



