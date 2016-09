"Spragnieni Lata": Przybysz, Grosiak, Zalewski w Lublinie

"Spragnieni Lata" to organizowana od 2014 roku trasa koncertowa (latem w plenerze, zimą w klubach) przebiegająca pod znakiem dobrej muzyki, inspirującej atmosfery oraz zdrowej rywalizacji. Zaproszeni do projektu artyści, często reprezentujący drastycznie odmienne gatunki muzyczne, koncertują w różnych polskich miastach, tworząc wspólnie niespotykaną mieszankę brzmień. Projekt ma za zadanie prezentować artystyczne osobowości, które wnoszą powiew świeżości do polskiej sceny muzycznej.

W tym roku dyrektor artystyczny projektu - Tymon Tymański - zaprosił do udziału w trasie Natalię Przybysz, Natalię Grosiak i Krzysztofa Zalef Zalewskiego. Artyści będą mierzyć się z piosenkami The Beatles z kultowego "The White Album". - Tego lata słuchamy ich w świeżych, współczesnych aranżacjach. To będą autorskie interpretacje hitów bandu wszechczasów - przekonują organizatorzy. Wszystkim wokalistom towarzyszyć będzie ten sam skład muzyków: The Transistors.

Tegoroczna trasa koncertowa rozpoczęła się 25 czerwca w Krakowie. W międzyczasie artyści wystąpili również w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu.

Finał "Spragnionych Lata" będzie połączony z Lubelskim Świętem Młodego Cydru, czyli największej w Polsce imprezy, która w bardzo szerokim kontekście łączy w sobie ideę promocji polskich jabłek, polskiego cydru i naturalnych produktów. Jednocześnie definiuje nową tradycję nawiązującą do święta Beaujolais Nouveau. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największa z dotychczasowych edycji święta. Impreza rozpocznie się o godz. 10 na Starym Mieście.

W poprzednich edycjach w projekcie brali udział m.in. Tymon Tymański, XXanaxx, Skubas, The Dumplings i Julia Marcell.