TEDE znowu w Lublinie. Koncert w Helium Club

To już kolejna wizyta kontrowersyjnego rapera w naszym mieście w ostatnim czasie. W listopadzie TEDE wystąpił w House of Sound. W grudniu z kolei artysta zawita do Helium Club, gdzie zaprezentuje wyjątkowy koncert soundsystemowy, wspierany przez DJ'ów: FewFew, Brewę, Rizzle i Django. - Szykuje się najlepsza w mieście, to będzie legendarna noc! - przekonują organizatorzy koncertu.

TEDE (właściwie Jacek Graniecki) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie hip-hopowej, obecny w artystycznym światku od połowy lat 90-tych, przewinął się przez szereg zespołów, począwszy od Trzyha a na Potwierdzonym info skończywszy. Przede wszystkim jednak prowadzi solową działalność muzyczną – wydał 12 albumów, z czego 5 pokryło się złotem, a ostatni „[VHS]Vanillahajs” – platyną. Ponadto jest producentem, przedsiębiorcą, a nawet występuje w filmach.

Bilety na imprezę kosztują 15 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 22 będą mogły wejść za darmo. Wstęp tylko dla osób dorosłych.