The Dumplings w Domu Kultury

Już 27 października o godz. 20 w klubie Dom Kultury (Krakowskie Przedmieście 19) wystąpi duet okrzyknięty sensacją polskiej sceny alternatywnej - The Dumplings, czyli Kuba Karaś i Jutyna Święs. Zespół wystąpi w DK w ramach jesiennej trasy koncertowej "Kto zobaczy".

Jesienna trasa koncertowa The Dumplings związana jest z zupełnie nowym materiałem, który duet przygotował w ostatnim okresie. Sześć premierowych nagrań uzupełni wydany w ubiegłym roku krążek "Sea You Later". Premiera wydania specjalnego płyty zaplanowana jest na 21 października. Tydzień później premierowo będzie można usłyszeć nowe utwory duetu na żywo w Lublinie.

Zespół The Dumplings został założony w 2011 roku. Duet początkowo zyskał popularność w Internecie, jednak szybko został okrzynięty objawieniem polskiej sceny indie. Wszystko za sprawą znakomitych muzycznych kompozycji Kuby Karasia oraz zjawiskowego głosu Justyny Święs, która dziś - poza działalnością z The Dumplings - współpracuje także w ramach projektów z innymi wykonawcami.

W 2014 roku duet wydał swój pierwszy album, za który rok później otrzymał Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. W 2015 roku ukazał się drugi krążek formacji - "Sea You Later".

"Sea You Later" jest krokiem zespołu w nowym muzycznym kierunku. Elektropopowy duet mocno stawia na elektronikę w duchu nowych brzmień, ale nie zapomina o chwytliwych piosenkach znaku rozpoznawalnym twórczości Justyny Święs i Kuby Karasia.

Bilety: 40 / 45 zł – stacjonarnie – Bistro Tancereczka ul Krakowskie Przedmieście 19 / online - TUTAJ