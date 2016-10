Urodziny Cafe Ramzes

Lokal Cafe Ramzes (ul. Kołłątaja 3) świętuje swoje 21 urodziny! Z tej okazji w sobotę, 22 października o godz. 20 odbędzie się wyjątkowa jubileuszowa impreza. Wystąpią zespoły Hoax of Upsala i Panta Koina.

Hoax of Upsala to młoda lubelska formacja, która w tym roku wygrała lokalny finał festiwalu Emergenza i wystąpiła podczas imprezy w Warszawie. W 2014 roku wydali debiutancką EP-kę "The Tternal Struggle". Uznawani są za jeden z bardziej interesujących młodych polskich bandów.

Z kolei Panta Koina to punk rockowa grupa z wieloletnim stażem. Założony w 2003 zespół ma na swoim koncie 4 albumy. Prezentują autorskie teksty, ale wykonują także muzykę do poezji m.in. Zbigniewa Jerzyny, Rafała Wojaczka oraz Michaiła Lermontowa.

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcą tego dnia z nami świętowaś - zachęcają organizatorzy wydarzenia.