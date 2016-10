Zaduszki z Jackiem Cyganem w Teatrze Starym

Jacek Cygan to poeta, autor tekstów piosenek, autor musicalowy. Spod jego pióra wyszły najwspanialsze utwory polskiej muzyki. Wykonywali je m.in.: Edyta Górniak, KOMBI, Grzegorz Turnau, Urszula, Edyta Geppert, Halina Frąckowiak i wiele innych gwiazd polskiej sceny muzycznej.



- Jacka Cygana możemy porównywać do Przybory, Kofty, Młynarskiego czy Osieckiej. Ma tę niezwykłą umiejętność precyzyjnego nazywania rzeczy, sytuacji i spraw po imieniu: „C’est La Vie – Paryż z pocztówki”, „Czas nas uczy pogody”, czy wreszcie tytułowi “Łatwopalni” – utwór, który powstał w hołdzie dla Agnieszki Osieckiej. Mamy gwarancję wieczoru pełnego emocji - przekonuje Anna Drozd, kurator programu muzycznego w Teatrze Starym.



Na scenie Teatru Starego: Kamila Klimczak związana m.in. z Piwnicą pod Baranami – mistrzyni nastroju i …niepokoju. Muzyczna jakość w postaci zespołu Kameleon Quintet kierowanego przez Radka Labakhuę. I gospodarz wieczoru – Jacek Cygan, który prosił, by nic o nim nie pisać. No może tylko to, że kocha Lublin.



Bilety: I - 60 zł, II - 50 zł, III - 30 zł, stojące – 15 zł