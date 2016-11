"Bajkolandia" - premiera spektaklu w Teatrze Muzycznym

"Bajkolandia" to barwne, rozśpiewane widowisko muzyczne, podczas którego usłyszymy największe hity disneyowskich produkcji i nie tylko. Obok utworów z "Pocaontas" czy "Krainy Lodu" zaprezentowane zostaną piosenki z "Madagaskaru" czy "Akademii Pana Kleksa". W spektaklu udział wezmą soliści, chór, balet i orkiestra.



- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych widzów przygotowaliśmy kolejną familijną pozycję, która już w grudniu znajdzie się w naszym repertuarze. Propozycja ta skierowana jest zarówno do widzów najmłodszych jak i ich rodziców, dziadków, a także kadry pedagogicznej - twierdzą organizatorzy.



Bilety na premierę kosztują od 50 do 60 zł.