Instalacja performatywna "Czemu do Ciebie nie piszę?" w Teatrze Osterwy

Teatr im. Juliusza Osterwy zaprasza na instalację performatywną inspirowaną "Cierpieniami młodego Wertera". Będzie to pierwsze wydarzenie z nowego cyklu Teatru - "Lektura - work in progress" tworzonego przez młodych ludzi dla młodzieży. Instalacji będą towarzyszyć warsztaty w dniach: 16, 17 i 18 listopada o godz. 10 i 18 oraz 1 i 2 grudnia o godz. 10.

W instalacji "Czemu do Ciebie nie piszę?" motywy z powieści Goethego odkrywane są i rozczytywane poprzez dzisiejszą wrażliwość i język najnowszej sztuki. Impulsem do stworzenia instalacji stały się pytania o emocjonalność, romantyczną i współczesną, jej wyraz i sposoby doświadczania - zarówno w sztuce, jak i w życiu. Każdy z motywów odnajduje formę poprzez inne środki wyrazu, wywodzące się nie tylko z teatru, ale również ze sztuk wizualnych.

W kolejnych odsłonach projektu organizaotrzy zapraszają studentów reżyserii do sięgnięcia po szkolne lektury i przeniesienie ich do teatru. - Chcemy w ten sposób przybliżać młodzieży ważne utwory literackie i adaptować je na scenę tak, by były dla nich bardziej zrozumiałe i bliższe ich wrażliwości - przekonują organizatorzy.

Bilety na warsztaty kosztują 20 zł.