Konfrontacje Teatralne 2016: Teraz Polska! (program)

5-15 października - te daty w kalendarzach lubelskich teatromanów powinny być wyraźnie zaznaczone. Przez 9 dni będzie można praktycznie nie wychodzić z teatru. Chyba, że tylko po to, by przemieszczać się w trójkącie Centrum Kultury, Galeria Labirynt i Centrum Spotkania Kultur. - Po raz pierwszy odkąd robimy ten festiwal, tak silny w programie jest nurt polski - przyznaje Marta Keil, kuratorka festiwalu.

Spektakle, które w październiku zobaczymy w Lublinie, w większości zrobiły kobiety. To nie jedyna cecha wspólna polskich sztuk prezentowanych na Konfrontacjach Teatralnych 2016.

- Powstały w ciągu ostatnich dwóch sezonów, w większości poza nurtem repertuarowym. Opowiadają o teatrze, ale nie zamykają się w tym temacie. Opisują warunki pracy artystów, pokazują mechanizmy działania instytucji, ale przede wszystkim mówią o demokracji - tłumaczy Keil.

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu przywiezie „Schuberta” Magdy Szpecht, do którego muzykę skomponował Wojtek Blecharz, a TR Warszawa debiutancką sztukę Anny Karasińskiej „Ewelina płacze”. Zobaczymy też „Kantor: Downtown” Teatru Polskiego w Bydgoszczy, „Drugi spektakl” Anny Karasińskiej poznańskiego Teatru Polskiego i „Aktorów Żydowskich” Anny Smolar. Na scenie również „Margarette” Janka Turkowskiego ze Szczecina oparty na prywatnych nagraniach filmowych mieszkanki polsko-niemieckiego pogranicza.

Będą też wielkie powroty. Do Lublina przyjedzie nowojorska performerka Penny Arcade, tak ciepło przyjęta przez lubelską publiczność w zeszłym roku. Wraca też niemiecko-brytyjski Gob Squad. Konfrontacje są koproducentem ich najnowszej produkcji. „War and Peace” na podstawie powieści Lwa Tołstoja otwiera tegoroczny festiwal. Będzie pokazywany dwa razy (na Sali widowiskowej Centrum Kultury). Na piątkowy (7.10) spektakl biletów wczoraj już nie było, więc warto się pospieszyć.

Do Lublina swoje spektakle przywiozą także Japończyk Toshido Okada czy Ovo Dimchevo, bułgarski choreograf porównywany do Antony and The Johnsons. Wątek lubelski to z kolei „Pornografia późnej polskości” Weroniki Szczawińskiej, „Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej” Ludomira Franczaka i ostatnia produkcja Teatru Provisorium czyli „Punkt Zero: Łaskawe”, czyli wstrząsająca opowieść o Holokauście z perspektywy jednego z oprawców.

W tym roku festiwal jest wyraźnie podzielony. Przez pierwsze trzy dni oglądamy produkcje zagraniczne, a od wtorku chodzimy do teatru na polskich twórców.

Nie zabraknie też kina (codziennie w ramach Kina Konfrontacji przegląd dokumentów lubelskich filmowców) i teatralnych eksperymentów. Mikro Teatr to dość oryginalny pomysł Komuny Warszawa.

- Zasady są takie: 5 tys. budżetu, nie więcej niż czterech realizatorów wraz z reżyserem, jeden rekwizyt, 16 minut - mówi Janusz Opryński, dyrektor festiwalu i jeden z twórców, który przygotuje teatralną etiudę.

Oprócz Opryńskiego do projektu zostali zaproszeni także Joanna Lewicka i Ludomir Franczak. To, co uda im się zrobić, zobaczymy w sobotę, 8 października na Sali Czarnej CK (bilety na to wydarzenie już się kończą). Z kolei w poniedziałek (10 października) prezentacje 16-minutówek autorstwa twórców Komuny Warszawa.

Na zakończenie wielka gwiazda. Po raz pierwszy w Lublinie sztuka Krystiana Lupy. 15 października w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur zrealizowany w Litewskim Teatrze Narodowym w Wilnie „Plac Bohaterów”. 4-godzinny monumentalny spektakl oparty na dramacie Thomasa Bernharda to przejmująca opowieść o narodzinach zła.

Poza sceną

W programie festiwalu także koncerty, spotkania, imprezy w Klubie Festiwalowym, a także wykłady, seminaria i warsztaty. Bo ambicje twórców festiwalu (Opryński) i jego obecnych kuratorów (Grzegorz Reske i Marta Keil) wykraczają poza prezentacje tego, co dzieje się na polskich i zagranicznych scenach. To także edukacja (warsztaty prowadzone przez: Gob Squad i Senor Serrano), stwarzanie artystom warunków do pracy (Konfrontacje są koproducentem „Birdie” i „War and Peace”), a przede wszystkim nieustanne poszukiwanie nowego teatralnego języka.

Bilety

Sprzedaż biletów ruszyła we wtorek. Można je kupować w kasie Centrum Kultury (Peowiaków 12) w cenie od 10 do 40 zł. Na „Plac Bohaterów” w CSK kosztują 50, 70 i 90 zł. Karnet na wszystkie wydarzenia – 300 zł (ulgowy) i 500 zł (normalny)

PROGRAM:

6.10 / czwartek

War and Peace Gob Squad

19:00 / Sala Widowiskowa CK / 120 min / spektakl w j. angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na j. polski / 30/40 zł

7.10 / piątek

Trzeba wyartykułować ten lęk – spotkanie z prof. Zbigniewem Mikołejką

17:00 / Sala Kinowa CK / wstęp wolny

War and Peace Gob Squad

19:00 / Sala Widowiskowa CK / 120 min / spektakl w j. angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na j. polski / 30/40 zł

Songs from my shows Ivo Dimchev

22:00 / Piwnice CK / 60 min / 30/40 zł

8.10 / sobota

Kino Konfrontacji:Wyślę Wam kartkę, reż. Anna Duda-Gocel

16:00 / Sala Kinowa / wstęp wolny

Parental CTRLGroundFloor Group

18:00 / Sala Widowiskowa CK / 70 min / spektakl w j. rumuńskim i węgierskim z polskimi i angielskiminapisami / 20/30 zł

Mikro Teatr Komuna//Warszawa (edycja lubelska)

19:30 / Sala Czarna / 75 min / spektakl w j. polskim / 10/20 zł

Longing Lasts Longer Penny Arcade

22:00 / Piwnice CK / 75 min / spektakl w j. angielskim z polskimi napisami / 30/40 zł

9.10 / niedziela

Kino Konfrontacji:Niepamięć,reż. Piotr Brożek

16:00 / Sala Kinowa CK / wstęp wolny

Mikro Teatr Komuna Warszawa (edycja lubelska)

16:00 / Sala Czarna CK / 75 min / spektakl w j. polskim / 10/20 zł

Time's Journey Through a Room Toshiki Okada/ chelfitsch

18:00 / Sala Kameralna CSK / 75 min / spektakl w j. japońskim z polskimi i angielskimi napisami /30/40 zł

Birdie Agrupación Señor Serrano

20:30 / Sala Widowiskowa CK / 80 min / spektakl w j. angielskim z polskimi napisami / 30/40 zł

Longing Lasts Longer Penny Arcade

22:00 / Piwnice CK / 75 min / spektakl w j. angielskim z polskimi napisami / 30/40 zł

10.10 / poniedziałek

Centrum Performatywne: Warsztaty Rabih Mroué

10:00-14:00 / Sala prób nr 3 Centrum Performatywne:Wykład Bojany Kunst

oraz promocja polskiego wydania książki „Artysta wpracy”

15:00 / Sala Kinowa CK / wstęp wolny

Mikro Teatr Komuna//Warszawa (edycja warszawska)

18:00 / Sala Czarna CK / 75 min / spektakl w j. polskim / 10/20 zł

Time's Journey Through a Room Toshiki Okada/ chelfitsch

20:00 / Sala Kameralna CSK / 75 min / spektakl w j. japońskim z polskimi i angielskimi napisami /30/40 zł

A House in Asia Agrupación Señor Serrano

20:30 / Sala Widowiskowa CK / 60 min / spektakl w j. angielskim z polskimi napisami / 30/40 zł

Mothers of Steel Agata Siniarska & Mădălina Dan

22:00 / Oratorium CK / spektakl w j. angielskim i polskim / 20/30 zł

11.10 / wtorek

Centrum PerformatywneSeminarium Bojany Kunst

10:00-11:30 / Sala prób nr 3

Centrum Performatywne Warsztaty Rabih Mroué

12:00-16:00 / Sala prób nr 3

Margarete Janek Turkowski

17:00 / Oratorium CK / 60 min / spektakl w j. angielskim / 10/20 zł

Mikro Teatr Komuna//Warszawa (edycja warszawska)

17:00 / Sala Czarna CK / 75 min / spektakl w j. polskim / 10/20 zł

Ewelina płacze TR Warszawa

18:30 / Sala Widowiskowa / 60 min / spektakl w j. polskim z angielskimi napisami / 40/50 zł

Schubert. Romantyczna kompozycja na dwunastu wykonawców i kwartet smyczkowy Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

20:00 / Sala Baletowa CSK / 110 min / spektakl w j. polskim z angielskimi napisami / 30/40 zł

Margarete Janek Turkowski

22:00 / Oratorium CK / 60 min / spektakl w j. angielskim / 10/20 zł

Wydarzenie Towarzyszące:

Wiwisekcje Szymon Kasprowicz

22:00 / Piwnice CK / spektakl w j. polskim z ang. napisami / bezpłatne wejściówki

12.10 / środa

Centrum Performatywne:Platforma. Po co nam słownik pojęć wspólnych? – spotkanie wokół słownika EEPAP pod red. Joanny Krakowskiej

14:30 / Sala Kinowa CK / wstęp wolny

Usland. Śladami Leonard Z. (instalacja) Atman/ Jakimiak/ Malone/ Siniarska

16:30 / Oratorium CK / 30 min / wstęp wolny

Delfin, który mnie kochał Kolektyw a1

16:30 / Sala Czarna CK / 50 min / spektakl w j. polskim / 10/20 zł

Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej Ludomir Franczak

17:00 / Galeria Labirynt / 45 min / spektakl w j. polskim / 10/20 zł

Usland. Śladami Leonard Z. Atman/ Jakimiak/ Malone/ Siniarska

17:00 / Oratorium CK / 80 min / spektakl w j. polskim i angielskim / 10/20 zł

Kino Konfrontacji:Magiczne miasto, Granatowy zeszyt, reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

19:00 / Sala Kinowa CK / 55 min i 75 min / wstęp wolny

Delfin, który mnie kochał Kolektyw a1

19:00 / Sala Czarna CK / 50 min / spektakl w j. angielskim / 10/20 zł

Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej Ludomir Franczak

19:00 / Galeria Labirynt / 45 min / spektakl w j. polskim / 10/20 zł

Schubert. Romantyczna kompozycja na dwunastu wykonawców i kwartet smyczkowy Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

19:00 / Sala Baletowa CSK / 110 min / spektakl w j. polskim z angielskimi napisami / 30/40 zł

Usland. Śladami Leonard Z. Atman/ Jakimiak/ Malone/ Siniarska

20:00 / Oratorium CK / 80 min / spektakl w j. polskim i angielskim / 10/20 zł

Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej Ludomir Franczak

21:00 / Galeria Labirynt / 45 min / spektakl w j. polskim / 10/20 zł

Wydarzenie Towarzyszące: Wieczór impro - Poławiacze Pereł

22:00 / Piwnice CK / bezpłatne wejściówki

13.10 / czwartek

Spotkanie: Wokół Placu Bohaterów

15:30 / Sala Kinowa CK / wstęp wolny

Atrapa i Utopia Teatr Realistyczny

17:00 / Sala Czarna CK / 40 min / spektakl w j. polskim / bezpłatne wejściówki

Kino Konfrontacji: Zawód fotograf, reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

18:00 / Sala Kinowa CK / 46 min / wstęp wolny

Kantor Downtown Teatr Polski w Bydgoszczy

18:00 / Galeria Labirynt / 80 min / spektakl w j. polskim i angielskim z polskimi napisami / 20/30 zł

Wydarzenie Towarzyszące: Czas kobiety Leszek Mądzik

19:00 / Teatr Stary / bilety do nabycia w Teatrze Starym

Punkt Zero: Łaskawe Teatr Provisorium

20:00 / Sala Widowiskowa CK / 160 min / spektakl w j. polskim z angielskimi napisami / 30/40 zł

Koncert: Premiera kasety Marcina Dymitera „Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej” Marcin Dymiter /Paul Wirkus

22:00 / Piwnice CK / 10/20 zł

14.10 / piątek

Kino Konfrontacji:...wpisany w Gwiazdę Dawida – krzyż

Marsz Żywych, reż. Grzegorz Linkowski

17:00 / Sala Kinowa CK / 28 min i 49 min / wstęp wolny

Aktorzy żydowscy Teatr Żydowski

17:00 / Galeria Labirynt / 75 min / spektakl w j. polskim z angielskimi napisami / 20/30 zł

Drugi spektakl Teatr Polski w Poznaniu

19:00 / Sala Widowiskowa / 70 min / spektakl w j. polskim z angielskimi napisami / 20/30 zł

Aktorzy żydowscy Teatr Żydowski

20:00 / Galeria Labirynt / 75 min / spektakl w j. polskim z angielskimi napisami / 20/30 zł

Pokaz warsztatowy Agrupación Señor Serrano

21:00 / Sala Prób / 30 min / bezpłatne wejściówki

Róża Atman/ Jakimiak/ Kaliski/ Kołodziej/ Polak

22:00 / Piwnice CK / 60 min / 10/20 zł

15.10 / sobota

Kino Konfrontacji:Wybaczyć wszelkie zło,

...bo jestem stąd., reż. Grzegorz Linkowski

16:00 / Sala Kinowa CK / 46 min i 44 min / wstęp wolny

Plac Bohaterów Litewski Teatr Narodowy

118:00 / Sala Operowa CSK / 240 min / spektakl w j. litewskim z polskimi i angielskimi napisami /50/70/90 zł

Koncert: Shy Albatross

22:00 / Sala Widowiskowa CK / 30/40