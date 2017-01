"Kot w Butach": spektakl dla dzieci w Teatrze Muzycznym

"Kot w butach" to przedstawienie dla dzieci przygotowane na podstawie bajki Jana Brzechwy. Jednak Jerzy Turowicz, autor scenariusza i jednocześnie reżyser, wprowadził do spektaklu również nowe postaci. Młodziutka publiczność, będzie więc mogła śledzić nieznane dotąd historie o najsłynniejszym kocie i jego Panu Janku.



W sceniczną akcję może włączać się publiczność, dla której realizatorzy przewidzieli nagrody za odpowiedzi na zagadki różnych bajkowych postaci.



Inscenizacja i reżyseria: Jerzy Turowicz, Muzyka: Janusz Baca. Kierownictwo Muzyczne: Piotr Wujtewicz, Choreografia: Izabela Krupka



Bilety na spektakl koztują 30 i 35 zł. Czas trwania prezdstawienia - ok. 2 godziny, z dwiema przerwami.