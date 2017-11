Książki pod stopami aktorów. Bunt w Teatrze Osterwy

Do budowy scenografii potrzeba kilkanaście metrów sześciennych książek. Mieszkańcy miasta żywo zareagowali na apel Teatru Osterwy, który deklaruje, że przyjmie każdą ich ilość. Tymczasem za kulisami… – Nie zgadzam się na destrukcję książek. To barbarzyństwo! – oburza się Małgorzata Skałbania z pracowni plastycznej teatru. I zapowiada, że wiertarki do ręki nie weźmie. – Choćbym miała stracić tę pracę.

– Jestem jedyną osobą w teatrze, która na to się nie zgodziła. Patrzą na mnie jak na wariata. Liczę się z tym, że stracę też pracę – denerwuje się Małgorzata Skałbania z pracowni plastycznej Teatru Osterwy. – Mam w każdej z książek wywiercić cztery dziury. A te grubsze przedzierać na pół, by aktorzy się na nich nie potykali. To niedopuszczalne, to barbarzyństwo! Ludzie przychodzą do teatru z pełnymi siateczkami, w dobrej wierze. Będzie im przykro, gdy zobaczą, co stało się z ich darami. A przecież można było książki zastąpić atrapami. Był na to czas. Trzy tygodnie siedziałyśmy bezczynnie czekając na wizję artysty.

W Teatrze Osterwy trwają próby sztuki „Hindełe, siostra Sztukmistrza”. Spektakl poświęcony siostrze pisarza noblisty Isaaca Bashevisa Singera reżyseruje Paweł Passini. Scenografię zaprojektował Mirek Kaczmarek, ceniony autor kostiumów i scenografii do blisko setki polskich przedstawień.